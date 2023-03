Fortnite kan ikke lenger spilles av på Windows 7 og 8

HQ

Selv om mange av de som spiller Fortnite på PC allerede bruker de mer moderne Windows-operativsystemene, hvis du er en av personene som fortsatt liker å kjøre Windows 8 eller eldre, har Epic Games noen dårlige nyheter for deg.

Nå som Fortnite Chapter 4 Season 2 har kommet, kan Fortnite ikke lenger spilles på Windows 7 eller 8, og du trenger Windows 10 eller nyere for å kunne fortsette å spille spillet på en offisielt støttet måte.

Med tanke på at Epic Games pleier å bruke Fortnite som en ledende testfront for sin nyeste teknologi og systemer, er det ikke akkurat en overraskelse at spillet har droppet støtten for denne eldre operasjonspakken.