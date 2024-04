Fortnite markerer Star Wars-dagen med en stor crossover

HQ

Vi nærmer oss med stormskritt Star Wars Day. Det er bare noen uker til 4. mai, og for å markere den tradisjonelle årlige feiringen av alt Star Wars samarbeider Epic Games med Disney om en rekke Star Wars-tilbud.

Selv om detaljene for årets crossover ennå ikke er avslørt, har Fortnite insider ShiinaBR nevnt på X at vi i det minste kan se frem til at den berømte Mos Eisley Cantina Band kommer til Fortnite Festival som en del av arrangementet. Dette vil også inkludere Star Wars Jam Tracks og instrumenter som skal brukes.

Ellers har Lego Fortnite bekreftet at det vil være involvert i crossoveren, men det er foreløpig ikke bekreftet om Rocket Racing også vil ha en eller annen form for crossover.