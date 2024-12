Fortnite nådde nylig et nytt rekordhøyt antall spillere

HQ

Hvis du noen gang har vært i tvil om at Fortnite fortsatt er et av de største videospillene i verden, vil hendelsene den siste helgen avgjøre det argumentet. Som en del av det nylige Remix: The Finale live-arrangementet som så forskjellige store musikere opptre i spillet, inkludert Eminem og Ice Spice, Epic Games 'Battle Royale klarte å nå en ny rekord i antall spillere.

Jepp, syv år etter lanseringen Fortnite fortsetter å være en ukuelig kraft, med spillet som når en topp på 14,343,880 spillere. I skrivende stund har den også i underkant av en million spillere, med 24-timers topp på 4,789,430, som for referanse er høyere enn noe spill noensinne har nådd på Steam med betydelig margin.

Spillet med den største toppen noensinne på Steam er fortsatt PUBG: Battlegrounds, som trakk inn over 3.2 millioner spillere på en gang for mange år siden, en topp som har virket uoppnåelig av noen siden. Fortnites nylige 24-timers topp knuser den rekorden.

For å ytterligere bevise omfanget av Fortnite, er Steams siste rekord i antall spillere, som igjen nylig ble oppnådd, nesten 39 millioner, når man regner med spillere i alle spill på plattformen, noe som viser at Fortnite alene har utgjort rundt 35 % av Steams spillerbase. Jøss.

Var du en av de millioner som strømmet til Battle Royale i helgen?