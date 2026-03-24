Fortnite: Nybegynnerguide og tips

Fortnite er et spill som har vært med oss i nesten 10 år nå, og som sannsynligvis fortsatt kommer til å eksistere om 10 år til. Med alle spillmodusene det inneholder og stadig har funnet opp på nytt, i tillegg til de stadige samarbeidene, blir tusenvis av spillere med i verdens mest berømte Battle Royale hver dag, som tilbyr stadig mer varierte opplevelser som går utover Battle Royale-modusen. Enten det er på grunn av de nye skinnene, fordi Save The World kommer til å bli gratis, eller rett og slett fordi du har lyst til å prøve spillet alle snakker om, får du her noen tips som kan hjelpe deg med å få mer ut av Fortnite -opplevelsen din.

Hva er Fortnite?

Det første og kanskje viktigste er å forklare hva Fortnite er. I dag er det en plattform der du kan få tilgang til alle slags forskjellige spillmoduser. Fra de berømte PVP-modusene som Battle Royale eller Blitz til PVE-moduser som Save The World eller Lego Odyssey, racingmoduser som Rocket Racing, livssimuleringsmoduser som LEGO's Brick Life, eller til og med 'Guitar Hero-stilmoduser som Fortnite Festival. I tillegg kan spillerne selv lage egendefinerte kart med alle slags opplevelser.

Alle modusene er forklart:



Battle Royale: Den klassiske modusen der 100 spillere møtes. Du slipper deg ned i et område på kartet, samler materialer og våpen, og målet ditt er å være den siste spilleren som står igjen. Med jevne mellomrom krymper det spillbare området på grunn av en storm som skader alle spillere som kommer i kontakt med den. Du kan spille med eller uten bygninger.

Save The World: Den originale Fortnite -modusen. En PVE-modus der du ved hjelp av andre spillere avdekker historien og historien til Fortnite og kjemper mot merkelige skapninger. I skrivende stund er dette fortsatt en betalingsmodus, men fra 16. april blir den gratis.

Reload: Et mindre kart, 40 spillere og 3 liv. Battle Royale-opplevelsen i et mer dynamisk format, der hver spiller kan respawne to ganger, men uten å miste essensen av spillet. Bygging kan ikke deaktiveres.

OG : Den opprinnelige opplevelsen gjenopplivet. Denne modusen er egentlig Battle Royale, men med Chapter 1-kartet, og med gjenstandene, våpnene og det klassiske gameplayet fra Fortnites tidlige år. Ideell for spillere som ikke liker endringene som er introdusert i de nyere sesongene. Du kan velge å spille med eller uten bygninger.

Blitz: De ultimate raske kampene. I denne modusen møtes 32 spillere på et svært lite kart, som ofte krympes ytterligere av stormen. En gjennomsnittlig kamp varer i mindre enn 5 minutter, og byggingen er deaktivert. Hver kamp starter dessuten med et nytt våpen, og det å overleve og beseire fiender gir visse belønninger til arsenalet ditt.

Ballistic: En 5v5 førstepersonsmodus som ligner på Counter-Strike og Valorant, men med noen av Fortnites særegne elementer. Denne modusen er tilgjengelig frem til 16. april.

Fortnite Festival: Dine favorittsanger og -instrumenter. Kort sagt kan man kalle det en "Guitar Hero" innenfor Fortnite (utviklerne står faktisk bak Guitar Hero og Rock Band). Velg et instrument (trommer, gitar, keyboard, bass eller vokal) og nyt det store utvalget av sanger i denne modusen, med hits fra i går og i dag, samtidig som du mestrer et rytmespill der du må trykke på de riktige knappene etter hvert som de dukker opp på skjermen.

LEGO Odyssey: En PVE-modus der karakteren din, i LEGO-skikkelse, utforsker et stort kart, får oppdrag og utvikler seg gjennom en bestemt historie. I skrivende stund er det et samarbeid med LEGO Ninjago med en historie, oppdrag, evner og gjenstander inspirert av Ninjago-verdenen.

LEGO Brick Life: En livssimulator der du kan bygge ditt eget hus, utføre utallige sideoppdrag mens du utforsker en travel by, og samle alle slags LEGO-gjenstander til å dekorere hjemmet ditt med. Du kan også samhandle med andre spillere, kjøre bil, passe katter, jobbe i en gatekjøkkenkjede... Ditt andre liv, i LEGO-verdenen.

Rocket Racing: En racingmodus skapt av utviklerne av Rocket League. Du kan konkurrere mot andre spillere, klatre på den globale ledertavlen eller utfordre deg selv i tidskjøringsmodus. Denne modusen er tilgjengelig frem til oktober 2026.

Creative: Modusen der du kan slippe fantasien løs ved å lage kart som andre spillere kan spille på, eller der du kan utforske andre spilleres kreasjoner.

Party Royale: En avslappet modus der du kan utforske kartet i ro og mak, øve på fallferdighetene dine og gjøre hva du vil uten at andre spillere kan eliminere deg. Du kan også spille med venner hvis du vil!



Er det gratis?

Ja, alle spillmodusene på Fortnite er gratis, og det er alltid gratis belønninger, selv om disse er noe begrenset. Hvis du kjøper et Battle Pass, kan du få flere belønninger og flere V-Bucks (spillvalutaen), i tillegg til emotes og andre pyntegjenstander til våpen, lasteskjermer og til og med skins. Det er mulig å tjene V-Bucks gratis uten å kjøpe Battle Pass, men bare rundt 200 V-Bucks i måneden. Selv om det krever mye utholdenhet, kan enhver spiller ende opp med å kjøpe skins og Battle Pass etter flere måneders spilling uten å kjøpe noe.

Å bygge eller ikke bygge

Vi går nå videre til tips som er mer fokusert på Fortnites spillmoduser. Denne Battle Royale kjennetegnes av muligheten til å bygge, enten det er murer, ramper eller til og med feller. Det er en veldig enkel mekanikk: ved å bruke hakken vår ødelegger vi trær, hus, kasser ... alt vi ser, og får materialer som vi deretter kan bygge med. Men hva om jeg ikke liker å bygge? Fortnite har tenkt på deg og laget "Zero Build"-modusen, som fjerner muligheten til å bygge, og gjør spillet til en ren, uforfalsket Battle Royale.

Jeg liker ikke å bygge, og Zero Build-modusene er mine favoritter, men det er sant at vårt råd er å gi det en sjanse, eksperimentere og se om det er en modus som passer deg. Du kan alltid mestre Zero Build-modusene og deretter gå videre til å prøve modusene med byggemuligheter. Nøkkelen er å finne den spillmodusen du er mest komfortabel med.

Du kommer til å dø mange ganger

Ikke bli frustrert av å dø; det er mange som spiller Fortnite, og du vil alltid støte på noen som er bedre enn deg, så ikke fortvil hvis du ikke får en eneste Victory Royale. Det viktige er at du lærer noe for hvert forsøk: hvor folk pleier å spawne i starten, i hvilke områder det er mest sannsynlig at du finner en kiste... Prøving og feiling er en del av hverdagen i Fortnite, og selv de mest erfarne spillerne kan alltid lære noe nytt.

Daglige oppdrag er din beste venn

Hver kamp på Fortnite gir deg erfaringspoeng til Battle Pass, og selv om du alltid vinner, vil du oppdage at det kommer et punkt der du nesten ikke får noen erfaring. Nøkkelen er å bytte modus; hver modus har forskjellige daglige oppdrag som spenner fra enkle oppgaver som å løpe eller åpne kister til å eliminere motstandere med spesifikke våpen. Disse utfordringene gir deg en betydelig mengde erfaring hver dag, og er unike for hver modus. Battle Royale har med andre ord sine egne unike daglige utfordringer, Blitz har sine egne unike daglige utfordringer, Fortnite Festival... Takket være de daglige utfordringene er det mer sannsynlig at du får mer erfaring fra tre kamper i ulike moduser uten å vinne, enn hvis du vinner tre kamper i samme modus.

Finn favorittvåpnene dine

Selv om noen våpen gjør mer skade enn andre, er ferdighetene dine også viktige. Jeg liker alltid å spille med en hagle og en maskinpistol, for middels og kort rekkevidde. Noen spillere foretrekker imidlertid snikskytterrifler eller nærkampvåpen. Prøv litt av hvert, og hold deg til det du liker best.

Ha alltid helbredende gjenstander for hånden

Førstehjelpsskrin og skjolddrikker er nesten viktigere enn våpen. Du bør alltid ha minst et par helbredende gjenstander i beholdningen din. Jeg spiller alltid med to våpen og tre ekstra lagerplasser reservert for nyttige og helbredende gjenstander.

Det lønner seg alltid å utforske

Kister kan dukke opp hvor som helst, det er ammunisjonspakker gjemt overalt, våpenautomater og helbredende gjenstander ... det lønner seg å utforske området du befinner deg i grundig, selv om det er tegn på at en annen spiller har vært der før.

Det er lurt å ta det med ro

Hvis du sitter på huk eller går sakte, er det vanskeligere for andre å få øye på deg. Hvis du løper, avslører du posisjonen din til spillere i nærheten, så det er viktig å vite når det er best å løpe, sitte på huk eller være helt stille.

Det er bedre i selskap

Fortnite kan spilles alene i alle moduser, men også i lag. Når du spiller i lag med andre, kan du lære raskere, bli gjenopplivet hvis du har blitt beseiret, eller rett og slett ha det bedre når du har noen å snakke med. Når det er sagt, må du huske å vise respekt for andre, spesielt hvis du ikke kjenner dem. Noen ganger finnes det eksklusive oppdrag for gruppekamper, for eksempel i Valentine's Day-arrangementet.

Husk at det bare er et spill

Det er lett å bli sint eller frustrert når du taper gang på gang, eller når noen slår deg på urettferdig vis, men det er bare et spill. Det viktigste er å ha det gøy og nyte spillet. Hvis du synes det er vanskelig å fokusere eller nyte opplevelsen på en bestemt måte, kan du ta en titt på noen av de andre spillmodusene. Du finner helt sikkert en som passer for deg!

Vi håper du har funnet denne guiden nyttig. Husk at du kan følge med på de siste nyhetene på Fortnite og videospillverdenen her på Gamereactor.