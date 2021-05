Fortnite og andre må betale for cross-play på PlayStation

Du ser på Annonser

Etter lang tid med forståelig klaging fra millioner av spillere måtte Sony bare krype til korset i 2018 og la PlayStation 4-eiere spille mot og med folk på de andre konsollene. Det første spillet som støttet dette var Fortnite, men det viser seg at det ikke akkurat bare var å knipse med fingrene for Epic Games.

For rettssaken mellom Apple og Epic førte nylig til at en drøss med dokumenter som egentlig ikke skulle se dagens lys fant sin vei til offentligheten, og det ene The Verge har fått fingrene i avslører at PlayStation krever kompensasjon fra spill hvor et bestemt antall spillere heller kjøper ting på en av de andre plattformene fremfor PlayStation Network. Epic Games-sjefen Tim Sweeney sa i vitnemålet sitt at dette fortsatt er tilfellet, og at PlayStation er den eneste plattformen som har denne ordningen. Samtidig sa han at Sony ikke ville tillatt cross-play i 2018 om Epic hadde nektet å godta dette.

Ikke akkurat noe som setter det japanske selskapet i et godt lys, men slikt er vel lettere å gjøre når man er lederen i markedet.