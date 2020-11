Fortnite slippes rett på PS5 og Xbox Series med forbedringer

Du ser på Annonser

I mai bekreftet Epic Games at Fortnite blir tilgjengelig på PlayStation 5 og Xbox Series-familien samme dag konsollene lanseres, men utenom å si at spillet vil optimaliseres for dem fikk vi ingen spesifikke detaljer. Dette retter de på i dag.

Nå kan studioet fortelle at Fortnite vil kjøre i 4K og 60 bilder i sekundet på PlayStation 5 og Xbox Series X, mens Xbox Series S-eiere må nøye seg med 1080p og 60fps. De kraftigste konsollene vil i tillegg gjøre fysikken mer realistisk slik at for eksempel gress og trær reagerer på eksplosjoner, vann og røyk oppfører seg mer naturlig, storm-effekter blir mer imponerende og skyene får seg en real oppgradering. Alle utgavene vil i tillegg forkorte lastetidene betraktelig og få 60fps om du spiller på delt skjerm.

PlayStation 5-eiere kan på sin side glede seg til noen ekstra godbiter. Blant annet vil spillet ta nytte av DualSense-kontrollerens haptiske feedback og gi muligheten for å gå rett til modusen du vil fra PS5s sin hovedmeny takket være Activities-funksjonen.

Til slutt gjentar de at alt du har vil bli med over til de nye utgavene. Dermed er det bare å glede seg til å spille et enda penere Fortnite.