Fortnite vender tilbake til mobilen

Fans av Fortnite kan glede seg! Det globale spillfenomenet gjør sin etterlengtede retur til mobile enheter, slik at spillere nå kan nyte det mens de er på farten.

På spillets X-profil kunngjøres det at Battle Royale, som har blitt et variert spillprodukt, blir tilgjengelig igjen globalt på Android -enheter via den nye Android Epic Games -butikken, og at det også kommer tilbake på iOS -enheter.

Det er imidlertid et forbehold - i Europa kommer det bare tilbake i EU-territorier, takket være en avtale formidlet av Epic Games under Digital Markets Act (DMA) -lovgivningen som vi tidligere har rapportert om.

Ikke desto mindre er det gode nyheter for spillets samfunn, som helt sikkert vil bringe inn både nye og fortsatte spillere, og kan bane vei for en fullverdig retur til mobilspill for Fortnite i markeder overalt.