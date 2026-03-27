Fortnite vil inneholde Disneys Herkules-skinn fra 28. mars

Hades, Megara og Hercules er hovedpersonene.

Fortnite er fast i kontrovers etter de nylige masseoppsigelsene hos Epic, som inkluderte noen av Battle Royales mest fremtredende medarbeidere de siste årene. Epics berømte spill fortsetter imidlertid som om ingenting har skjedd, og fortsetter å kunngjøre nye samarbeid, skins og innhold.

De siste tilskuddene til Epics Battle Royale fra Disney er de viktigste greske mytologiske karakterene, Hercules, og nedenfor kan du se hvordan Hades, Meg og Hercules ser ut i Fortnite.

Selv om dette samarbeidet vil være tilgjengelig fra 28. mars, vet vi ennå ikke prisene eller hakkerne for disse karakterene, men vi kan se de nye emotes her :

Hvis du vurderer å bli medlem av Fortnite takket være dette samarbeidet, kan du ta en titt på veiledningen vår.

Vil du gå fra null til helt med disse skinnene?

