Fortnite-inspirert Nintendo Switch slippes neste måned

Du ser på Annonser

Siden lanseringen på Nintendo Switch i juni 2018 har Fortnite blitt det mest nedlastede spillet noensinne på Nintendo Switch i Europa. Derfor synes Nintendo at Fortnite fortjener litt ekstra anerkjennelse.

Den 30. oktober slippes en helt spesiell Switch-pakke. Den inneholder en Switch-konsoll med eksklusivt Fortnite-design på baksiden, eksklusive Joy-Cons i gult og blått, en dokkingstasjon med et stilig og unikt Fortnite-design, en Wildcat Bundle med nedlastningskode for "Wildcat Outfit" og ytterligere to stiler, samt en Sleek Strike Back Bling pluss to andre stiler og 2000 V-Bucks.

Fortnite er selvfølgelig allerede installert på konsollen. Ta en titt på bildene nedenfor.

Kommer du til å skaffe deg denne?