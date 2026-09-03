Fortnites neste samarbeidsprosjekt er en film ingen av oss hadde forventet

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The Uprising» er et dystert middelaldersdrama hvor Andrew Garfield spiller en bonde som bestemmer seg for å lede et helt ekte opprør mot den engelske adelen på 1100-tallet. På grunn av lav interesse i USA har den blitt omdøpt til en Robin Hood-historie. Nå har den også fått et nytt spill bygget inn i Fortnite.

Vi vet ikke hva markedsførerne bak filmen røyker, men vi skulle gjerne prøvd det. Samarbeidet mellom « Fortnite og «Uprising» bringer en ny spillmodus til den populære battle royale-spillet. Du spiller enten som Kingsmen eller Rebels, og du må stige i nivå for å slå fiendens lag, samle flere ressurser og til slutt storme eller forsvare et slott.

Du kjemper deg forbi festningsverk, møter andre spillere og prøver å finne byttet i hjertet av slottet. Selv om dette kanskje kommer til « Fortnite, er det kanskje å strekke seg litt langt å kalle det et samarbeid, ettersom det i traileren nedenfor fremgår at spillet verken er sponset, godkjent eller administrert av Epic Games, men kanskje er dette starten på en ny generasjon av filmspill, der de alle lages innenfor « Fortnite ved hjelp av UEFN.