Fortnites neste samarbeidsprosjekt er en film ingen av oss hadde forventet
Markedsføringskampanjen til «The Uprising» er kanskje den sprøeste vi noensinne har sett.
The Uprising» er et dystert middelaldersdrama hvor Andrew Garfield spiller en bonde som bestemmer seg for å lede et helt ekte opprør mot den engelske adelen på 1100-tallet. På grunn av lav interesse i USA har den blitt omdøpt til en Robin Hood-historie. Nå har den også fått et nytt spill bygget inn i Fortnite.
Vi vet ikke hva markedsførerne bak filmen røyker, men vi skulle gjerne prøvd det. Samarbeidet mellom « Fortnite og «Uprising» bringer en ny spillmodus til den populære battle royale-spillet. Du spiller enten som Kingsmen eller Rebels, og du må stige i nivå for å slå fiendens lag, samle flere ressurser og til slutt storme eller forsvare et slott.
Du kjemper deg forbi festningsverk, møter andre spillere og prøver å finne byttet i hjertet av slottet. Selv om dette kanskje kommer til « Fortnite, er det kanskje å strekke seg litt langt å kalle det et samarbeid, ettersom det i traileren nedenfor fremgår at spillet verken er sponset, godkjent eller administrert av Epic Games, men kanskje er dette starten på en ny generasjon av filmspill, der de alle lages innenfor « Fortnite ved hjelp av UEFN.