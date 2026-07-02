Fortsatt ingen nyheter om *Winds of Winter*, men 2027-kalenderen til *A Song of Ice and Fire * ser virkelig fantastisk ut

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Det er uklart om forfatteren George R.R. Martin noen gang vil fullføre den neste boka i «A Song of Ice and Fire»-sagaen, nemlig «Winds of Winter», ettersom han ved flere anledninger har sagt at den kanskje aldri blir ferdig, at den er «mitt livs store forbannelse», og at han sliter med å overholde tidsfrister. Sukk...

Likevel skjer det i det minste andre spennende ASOIAF-begivenheter, utenom HBO Max-produksjonene. Dette inkluderer en ny kalender basert på hendelsene i det større fantasyuniverset, og 2027-utgaven er nå avslørt.

Denne kalenderen inneholder kunst av Tyler Jacobson, og hver måned har en kunstnerisk fremstilling av et sentralt øyeblikk fra Westeros’ historie, og noen eksempler er allerede delt. Vi får et glimt av det som ser ut til å være slaget mellom The Mountain og The Viper, The Hound som blir etterlatt for å dø av Arya Stark, og Cersei Lannister som står foran Jerntronen.

I tillegg er det bekreftet at kalenderen kommer i salg fra 21. juli og at den vil koste 18 dollar. Skal du kjøpe en?