Forutså Jack Ryan hva som ville skje i Venezuela? Fans sammenligner fiksjon og virkelighet

I timene etter USAs operasjon som førte til pågripelsen av Venezuelas leder Nicolás Maduro, begynte brukere av sosiale medier å trekke uventede paralleller til populærkulturen(Nike var en av dem). I dette tilfellet vendte brukerne seg til Amazon Primes politiske thriller Tom Clancy's Jack Ryan. Klipp fra seriens andre sesong flommet over sosiale medier, og brukere antydet at serien på en uhyggelig måte hadde "forutsett" krisen i Venezuela.

Sammenligningene fikk vind i seilene da president Donald Trump bekreftet at amerikanske styrker hadde gjennomført nattlige angrep og arrestert Maduro, og senere delte et bilde som viste den venezuelanske lederen med bind for øynene om bord på et amerikansk marinefartøy. Senere ble Maduro og hans kone, Cilia Flores, fløyet til delstaten New York og overført til føderal varetekt, noe som markerte Washingtons mest direkte inngripen i Latin-Amerika siden invasjonen av Panama i 1989.

Brukerne av sosiale medier pekte raskt på Jack Ryan sesong 2, som ble utgitt i 2019, og som handler om en USA-støttet operasjon mot en fiktiv venezuelansk president etter anklager om korrupsjon, valgmanipulasjon og autoritært styre. Det mest delte klippet er selvfølgelig det du kan se nedenfor, der Jack Ryan diskuterer interessene som står på spill i Venezuela.

Likhetene stopper imidlertid ikke ved prediksjon. Serien skildret ikke Nicolás Maduro eller de spesifikke hendelsene som utspilte seg i helgen. I stedet var handlingen inspirert av reportasjer fra den virkelige verden på 2010-tallet, da Venezuelas økonomiske kollaps, omstridte valg og politiske undertrykkelse dominerte de internasjonale overskriftene. Seriens skapere tok utgangspunkt i eksisterende geopolitiske bekymringer snarere enn å forutse fremtidige hendelser.

Den fornyede oppmerksomheten viser likevel hvordan fiksjon kan føles profetisk når kriser i den virkelige verden gjenspeiler kjente narrativer. Mens Venezuela går inn i et nytt, usikkert kapittel og USA signaliserer en midlertidig rolle i å overvåke en politisk overgang ("Vi vil styre landet til vi kan gjennomføre en trygg, ordentlig og fornuftig overgang", sa Trump i dag), har Jack Ryan dukket opp igjen, ikke som en krystallkule, men (kanskje) som en påminnelse om temaene som utforskes i klippet som vises i disse dager.