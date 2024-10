Forvandle Xboxen din til en Southern Comfort PEZ-dispenser

HQ

Merkelig konsolltilbehør var mye mer vanlig før i tiden, da folk hadde dansematter, plastgitarer, maraccas, fiskestenger, lyspistoler og andre ting liggende hjemme. I dag er det litt mer sjeldent, men noen ganger er det glimt av det, og Southern Comfort (jepp, likøren med appelsinsmak) overrasker nå med en veldig uvanlig ting.

De har annonsert noe de kaller SoConsole til Xbox Series X. Bak navnet skjuler det seg en dispenser med små flasker på fem centiliter Southern Comfort. Tanken er at du kobler SoConsole til din Xbox Series X, og deretter kan du bestille de små flaskene med en fjernkontroll.

Når det gjelder målgruppen, står det i pressemeldingen at den er "Engineered for adult gamers who crave excitement and the latest in tech disruption", og du kan bestille enheten din her for $50 (forutsatt at du er myndig).

Sjekk ut videoen og bildene nedenfor for å se hvordan dette særegne produktet fungerer.

