Forvent å høre mer om Call of Duty: Black Ops 6s neste Zombies-kart i morgen

Det er flere tilsynelatende meningsløse og gjennomsnittlige dager som forskjellige fandoms rundt om i verden feirer. 7. november (N7 Day) er en stor dag for Mass Effect fans, 4. mai (May the Fourth) er stor for Star Wars, og 15. januar (115 Day) er alltid lovende for Call of Duty Zombies fans.

Betydningen av 115 kommer fra referansen til Element 115, det fiktive og mytiske stoffet som angivelig ble brukt til å gjenopplive døde celler og forårsake zombieutbruddet i verdenen til Call of Duty. Med 115 Day planlagt for i morgen (onsdag 15. januar), har Treyarch tatt til X for å erte fansen med hva de har i vente.

Selv om vi ikke bør forvente noe stort utstillingsvindu som for eksempel en Pokémon Presents, for eksempel, ettersom feiringen vil være mer samfunnsrettet, bemerker Treyarch at det vil gi detaljer om sitt neste Zombies kart for Call of Duty: Black Ops 6, noe som antyder at kartet kan komme en gang i sesong 2, som starter i slutten av januar.

Spesifikt sier Treyarch: "#115Day ankommer denne onsdagen, og vi har mye å dele med Zombies-samfunnet ... inkludert detaljer om vårt neste kart (ja, dette snart)!"

Påskeegget Citadelle des Morts bekrefter at dette vil ta oss til et nærliggende utgravningssted, noe som betyr sannsynligvis i Frankrike eller Vest-Europa på det lengste, med mange som håper at dette vil være en form for retur til det elskede Origins -kartet. Når det gjelder om dette vil være tilfelle, må vi bare holde øye med Treyarchs kunngjøring i morgen.