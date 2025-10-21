Forvent å trenge "25 til 30" timer for å slå Verho - Curse of Faces

Om noen uker vil PC-spillere kunne hoppe inn i et retroinspirert low-poly RPG kalt Verho - Curse of Faces. Satt til lansering 10. november, hadde vi nylig muligheten til å snakke med utvikleren, Kasur Games, spesielt proklamert Unity mester Sebastian Solczak, alt for å lære mer om prosjektet.

Til å begynne med spurte vi om hvorfor teamet ønsket å lage et prosjekt som dette, med så stor vekt på retrostil. Solczak forklarte: "Ærlig talt kom jeg på de gamle spillene. Jeg begynte å spille ett etter ett, og jeg følte at jeg ville like flere av disse spillene. Det fantes ikke, så jeg begynte å lage et."

Deretter fortalte han oss om de ulike klassene og magiene, og hvordan de fører til forskjellige spillestiler.

"Vi har mange forskjellige spillestiler. Vi har ikke klassiske klasser som i Diablo. Det er mer som i Souls-serien, der du velger startutstyr, og derfra kan du være ridder, tyv, kjempe med sverd, bue, ljå, øks. Du har også over 50 forskjellige trylleformularer. Noen av dem er som ildkuler, noen av dem er som meteorregn, og noen av dem er ganske morsomme."

Dette var før vi begynte å erte The Legend of Zelda-lignende gåter og møter som skal overvinnes, og Solczak bemerket: "Ja, det er mange gåter og hemmeligheter, fra skjulte vegger til ting som et puslespill som kan minne folk om Zelda-spillene, som også er en serie jeg liker veldig godt, så jeg ble veldig inspirert av dem når det gjelder gåter."

Til slutt spurte vi om lengden på spillet og hvor lang tid fansen kan forvente å tilbringe på Verho - Curse of Faces. Solczak ga oss en god tilnærming ved å forklare: "Jeg vil si mer som 25 til 30, avhengig av dine fullføringsbehov. Det er i hvert fall det vi har fått ut av testene våre."

Du kan se hele intervjuet med Solczak nedenfor for å lære mer om Verho - Curse of Faces i forkant av den nært forestående lanseringen.