Forvent at en gjennomspilling av Directive 8020 vil ta rundt åtte timer

Dark Pictures-titlene fra skrekkveteranene Supermassive Games har vanligvis alltid vært mer kompakte eventyr som gjør det mulig for en spiller, eller en gruppe spillere, å nå rulleteksten i løpet av rimelig tid. Vi har sett dette før i de mange delene som kom i løpet av den "første sesongen" av skrekkantologien, men nå som Directive 8020 snart er her og skal sparke i gang neste sesong av historier, og har et mer komplekst og ambisiøst design, kan vi forvente en lignende varighet for denne kommende delen?

Det var nettopp dette vi spurte kreativ direktør Will Doyle om, og han bekreftet at Directive 8020 nok en gang vil ha en spilletid på rundt åtte timer for de som følger hovedhistorien, og godt over 20 timer for de som håper å få med seg alle mulige narrative alternativer.

"Hvis du fordyper deg i historien og virkelig graver deg inn i hemmelighetene og messenger-interaksjonene, er det omtrent 8 timer langt. Siden det er et valgspill, kan det ta slutt tidligere enn det hvis du tar feil avgjørelser! Men den første gjennomspillingen er bare begynnelsen. Vi har introdusert en ny funksjon i Directive 8020 som heter Vendepunkter. Dette "historiekartet" gir spillerne mulighet til å spole tilbake og gå tilbake til viktige avgjørelser, noe som skreddersyr opplevelsen til ulike spillestiler. Noen spillere vil ønske å avdekke alle mulige utfall, eller bare følge en annen vei ved å holde en favorittkarakter i live. Vi forventer at dette vil øke tiden spillerne bruker på spillet med mange flere timer. Vi har hatt testgrupper som har brukt mer enn 20 timer på å grave seg ned i alle mulighetene som historien kan by på."

Du kan lese mer om Directive 8020 i vårt fullstendige intervju med Supermassive Games her, og du kan også snart kaste deg ut i handlingen, ettersom spillet lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S 12. mai.