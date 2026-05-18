Forvent at en gjennomspilling av Mina the Hollower vil ta 20-30 timer

HQ

I slutten av måneden vil vi kunne oppleve det neste prosjektet som kommer fra utvikleren Yacht Club Games, da Mina the Hollower vil debutere på PC og konsoller 29. mai. Nå som lanseringen rykker stadig nærmere, begynner du kanskje å lure på hvor mye tid og plass du bør sette av til å fullføre spillet og se rulleteksten. Hvis det høres ut som deg, har vi svaret da vi snakket med Yacht Club om akkurat denne måten.

I et fullstendig intervju med programmerer David D'Angelo som du kan se her, spurte vi Shovel Knight-skaperen om hvor lang tid en gjennomspilling av Mina the Hollower vil ta. Som svar fikk vi følgende.

"For førstegangsspillere vil det ta omtrent 20 til 30 timer. Tenk deg det som alle Shovel Knight-kampanjene i ett! Det er litt av et eventyr ... men vi har stappet inn like mye moro som du finner i et hvilket som helst Shovel Knight-spill!"

Forvent deg et bredt og omfattende indieeventyr når Mina the Hollower gjør sin storslåtte debut om mindre enn to uker. Spillet vil naturligvis også by på mye utenom allfarvei, med en rekke ekstra hemmeligheter og godbiter tilgjengelig, hvorav de fleste ikke er påkrevd innhold hvis du vil nå studiepoengene.

På dette punktet fortalte Yacht Club oss å forvente "ganske mye" utforskning og hemmelighetsjakt, med utvikleren som la til: "Det er store valgfrie områder, mer enn et dusin valgfrie sjefer, tonnevis av oppgraderinger, historiebiter og mer som du kanskje aldri ser! Når det er sagt ... ingenting er bortkastet tid: hver valgfri jakt vi har bygget for å føle at det er den eneste veien!"

Ikke glem å lese hele intervjuet med Yacht Club på lenken over, og følg også med for mer fra Mina the Hollower etter hvert som vi kommer stadig nærmere spillets debut 29. mai.