Forvent at et nytt Yooka-Laylee-spill avsløres denne uken

Det kommer til å bli en uke fullpakket med kunngjøringer, som starter sent i morgen når Sony lanserer sitt største spillarrangement i år, etterfulgt av Summer Game Fest på fredag og Xbox Games Showcase på søndag. Det er også flere mindre messer der det er ventet en rekke overraskelser.

Et studio som helt klart har noe på gang er Playtonic, det britiske studioet som lanserte Yooka-Replaylee i fjor. Gjennom tre innlegg på Bluesky antyder de nå åpent at noe er på gang relatert til Yooka-Laylee, og spesielt ett av innleggene ser ganske tydelig ut til å indikere at det er snakk om et slags racingspill.

Med tanke på de fargerike figurene og den lettere tonen, kan man anta at det er et gokartspill av et eller annet slag. 2025 var et utrolig sterkt år for gokartspill takket være Mario Kart World og Sonic Racing: Crossworlds, men titler som Garfield Kart 2 - All You Can Drift og Kirby Air Riders ble også utgitt, sammen med noen mindre titler.

Hvorvidt det er plass til et kartspill basert på Yooka-Laylee gjenstår å se, men det er en god sjanse for at vi snart får vår første nærmere titt på det.