Forvent at Silent Hill: Townfall blir vist i kveld

Både media og fans ser ut til å være enige om at Konamis tilbakekomst til Silent Hill-serien har vært en stor suksess, med både den kritikerroste Silent Hill 2 Remake og det litt mer eksperimentelle Silent Hill f. Og det ser ut til at vi snart vender tilbake til den uhyggelige verdenen.

Bluesky har rapportert at Silent Hill: Townfall har fått en amerikansk aldersgrense akkurat i tide til kveldens Sony-arrangement, som er satt til å vare i en time. ESRB har tildelt en 17+ (moden) vurdering og bemerker i sin begrunnelse at spillet inneholder alt fra vold til hoppskrekk og banning :

"Silent Hill: Townfall er rangert M for Mature 17+ av ESRB med blod, sterkt språk og vold. Dette er et overlevelses- og skrekkspill der spillerne forsøker å rømme fra en fiktiv øyby i Skottland. Fra et førstepersonsperspektiv utforsker spillerne steder, løser gåter og bruker ulike våpen (f.eks. pistoler, hagler og økser) for å forsvare seg mot fiendtlige skapninger. Noen ganger dukker det opp muterte skapninger ut av det blå, som kaster seg over spilleren (jumpscares). Kampene understrekes av realistiske skuddvekslinger og store blodspruteeffekter, som kan sette flekker på området rundt. Filmscenene inneholder flere tilfeller av vold og blod: et nærbilde av en karakter som knivstikker et lik, en mann som blir spist av et monster. Ordet "f**k" høres i spillet."

Aldersmerkingen betyr vanligvis at lanseringen ikke er altfor langt unna, og vi kan sannsynligvis regne med å høre mer om det i kveld kl. 22:00 BST/23:00 CEST.