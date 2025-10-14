Forvent at Supergirl kommer til å ligne mye på Guardians of the Galaxy

HQ

Nå som sesong 2 av Peacemaker er avsluttet, ser DCU-fansen frem til neste år for å få mer av det nye filmuniverset. Lanterns kommer først, deretter blir Supergirl vårt neste kinoeventyr. Selv om Supergirl og Supermann kanskje har lignende krefter og antrekk, vil James Gunn at vi skal vite at det er to forskjellige filmer.

I en samtale med Rolling Stone bekreftet Gunn at Supergirl vil være mer lik tegneseriefilmene som gjorde regissøren kjent i utgangspunktet. "Supergirl er spesielt et romeventyr. Det er som Guardians," sa han.

"Det er bare en lengre, større verden vi bygger med alle disse forskjellige delene, og de kommer alle sammen og krysser hverandre noen ganger på en historiemåte og noen ganger bare på en "her er en annen del av verden"-måte," forklarte Gunn, og la til at også Lanterns vil være sin egen greie, selv om Guy Gardener dukker opp.

Selv om mange av disse prosjektene er sin egen greie, er det gjennomgående temaer og ideer som vil påvirke andre prosjekter. Slutten av Peacemaker sesong 2, for eksempel, virker spesielt viktig når det gjelder å skape et fengsel for metamennesker og alle som myndighetene anser som for farlige.