Forvent at The Outer Worlds 2 blir mindre tåpelig enn forgjengeren

The Outer Worlds klarte å skille seg ut fra mange av de mørkere, grommere sci-fi-fortellingene der ute med sin lettere, tåpeligere tone. En satire over bedriftenes overflod, en tone som ikke helt gikk hjem hos alle, og en stil som vil bli endret i den kommende oppfølgeren.

I en samtale med PCGamer avslørte spillregissør Brandon Adler at det vil bli en mørkere tone i The Outer Worlds 2. Adler innrømmet at skrivingen i The Outer Worlds kunne "kunne noen ganger være en tone", og at dette vil endre seg for oppfølgeren. "Jeg vil gi spillerne noe nytt, slik at de ikke føler at 'Å, vi går bare gjennom de samme vitsene, den samme typen innhold, de samme ideene og temaene om og om igjen'," sa han.

Det nye spillets fraksjoner vil tilsynelatende tillate mørkere toner å sive inn, noe som gir spilleren flere potensielle fiender og mulige allierte. "De føltes litt klønete i det første spillet. I dette spillet håper jeg at de føles mye mer drepende og litt skumlere å samhandle med."

Leonard Boyarsky, Fallout-veteran og en av de to kreative lederne for The Outer Worlds, er oppgitt som inspirasjonskilden bak denne mørkere tonen. "Du vil legge merke til at det er en litt mindre tåpelig, mørkere tone som kommer frem. Det er hovedsakelig på grunn av Leonard," sier Adler. "Det er hans stil, og derfor har han et større trykk på de tingene. Og så tror jeg til og med at den overordnede historien føles litt som en mørkere versjon av det som foregår der."

The Outer Worlds 2 lanseres 29. oktober til Xbox Series X/S, PC og PS5.