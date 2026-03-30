Forvent at Wario og Waluigi dukker opp i The Super Mario Galaxy Movie

Mange ble overrasket da det ble bekreftet at Fox McCloud vil dukke opp i den kommende The Super Mario Galaxy Movie, selv om han faktisk ikke tilhører det samme universet. Mange har tolket dette som en fornyet interesse for figuren og Star Fox-spillserien, mens andre mener at det kan være et hint om en fremtidig Mario-film med Smash Bros.-tema.

To figurer som tilhører Soppriket, men som ikke er bekreftet for filmen, er Wario og Waluigi. Da Marios og Luigis stemmeskuespillere - Chris Pratt og Charlie Day - nylig dukket opp på Jimmy Fallons talkshow The Tonight Show, benyttet programlederen anledningen til å spørre dem om dette. Under et innslag der de skulle svare ja eller nei på påstander om filmen ved hjelp av et rødt skall (no) og en spørsmålstegnblokk (yes), sa han: "Wario og Waluigi dukker opp."

Dette fikk både Pratt og Day til å se på hverandre og trykke på begge knappene samtidig. Dette betyr selvfølgelig ikke nødvendigvis noe, men det hadde vært enkelt å bekrefte at de ikke dukker opp (hvis det er tilfelle), slik at fansen ikke hadde trengt å få forhåpninger til filmen. I stedet valgte de denne løsningen, så vi kan trygt anta at minst en av disse bråkmakerne vil dukke opp i filmen, som har premiere førstkommende onsdag.