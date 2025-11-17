Forvent dårlig vær i Thor og Shazams crossover-tegneserie

HQ

Etter suksessen som Marvel og DC opplevde med sine crossover-tegneserier med Batman og Deadpool, kommer nå de to rivaliserende kroppene sammen igjen i en egen sammenstøtsserie.

Denne vil kombinere den norrøne guden Thor og den magiske krigeren Shazam, i en one-shot-tegneserie som vil bli publisert senere denne måneden. Vi er blitt fortalt at den heter Thor/Shazam! Infinity Comic og at historien er skrevet av Al Ewing, mens Jethro Morales står for tegningene.

Når det gjelder hva historien vil se ut til å tilby, legger synopsis til: "Når et kjent ansikt truer med å tilrane seg magien i Marvel- og DC-universene, vil Donald Blake og Billy Batson gjenvinne kreftene sine i tide til å stoppe dem?"

Du kan faktisk lese tegneserien i dag via Marvel Unlimited, men hvis du heller vil ha et fysisk eksemplar, må du vente til en senere dato. Når det gjelder hva annet som er planlagt for Marvel/DC crossovers, er en The Flash/Fantastic Four tegneserie også ute i naturen, med den digitale utgaven av denne som kan leses på DC Universe Infinite.

