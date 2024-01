Forvent en Nintendo Direct denne måneden

HQ

I det siste har det gått mange rykter om at Microsoft har planlagt en Xbox Developer Direct-stream denne måneden, muligens allerede i neste uke. Men det viser seg at vi kan få mer enn det, for den kjente og ganske pålitelige Nintendo-insideren Zippo hevder at den japanske giganten også har en Nintendo Direct-stream på lur senere i januar.

"Jepp, jeg hører fra de vanlige kildene at Nintendo planlegger en Direct som skal sendes denne måneden. Den kan sendes fra denne kommende uken til slutten av måneden.

Forvent at dette blir en "opprydding" for Switch. Nintendo har vært ganske stille siden september, så forvent flere detaljer om Paper Mario, Peach Showtime og et par andre ting. Det er fortsatt noen overraskelser igjen i denne gamle saken."

Vi antar at den Nintendo-relaterte kunngjøringen de fleste er nysgjerrige på, er den påståtte nye konsollen som forventes å erstatte Switch i år, men hvis Zippo har rett, blir den ikke avslørt i januar. Men det er fortsatt mange interessante spill å se frem til.