Forvent et annet åpningstema i The White Lotus Sesong 4

HQ

Selv om vi har hatt en unik, men lik lyd for hver sesong av The White Lotus så langt, spesielt når det gjelder introsekvensen, bør vi kanskje forberede oss på at ting kommer til å høres veldig annerledes ut.

Ifølge New York Times har seriens komponist Cristóbal Tapia de Veer hatt en krangel for mye med seriens skaper Mike White. Han kommer derfor ikke tilbake til seriens fjerde sesong.

"[Vi] har hatt vår siste krangel", sier han. Det etterlater en stor plass åpen for serien, og vi er ikke sikre på hvem som vil erstatte Cristóbal Tapia de Veer. Men siden vi venter på sesong 3-finalen akkurat nå, og sannsynligvis har god tid til sesong 4 slippes, er det god tid til å finne en ny komponist.

Dette er en annonse: