Forvent et magert Comic-Con når streiken hindrer skuespillere i å delta

HQ

Årets Comic-Con starter i dag. Men det som vanligvis er en av årets mest spennende og innholdsrike begivenheter for alle som setter pris på film, tegneserier og populærkultur, kan vente seg et langt magrere program enn det som har blitt standard. Ikke overraskende har dette å gjøre med den pågående Hollywood-streiken, og Dune: Part Two er bare en av filmene som er strøket fra programmet, en skjebne som også rammet Amazon's The Wheel of Time hvis panel nå er sporløst forsvunnet når man ser på programmet.

Men alt er ikke bare svart og mørkt. Et knippe filmer vil fortsatt være til stede, klare til å vise frem splitter nye trailere foran forventningsfulle fans. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem Blant annet vil Red Sonja, Good Omens og The Walking Dead være på plass.