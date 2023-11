Forvent ikke å se et verdenspremiere-tittelkort på årets The Game Awards.

HQ

Det har blitt ganske synonymt med å høre og se de ikoniske World Premiere-tittelkortene når Geoff Keighley er vert, men på årets The Game Awards får vi ikke se dette.

Programlederen nevnte nylig i en stream på The Game Awards' Twitch-kanal at showet går bort fra bruken av disse tittelkortene for i stedet å sette fokus på de mange forskjellige spillene som presenteres under arrangementet.

"Du vil se i år på showet... vi bruker ofte disse kortene, 'verdenspremiere, verdenspremiere, verdenspremiere', og vi går litt bort fra det fordi jeg synes at alt er litt... er det en første titt, er det en kunngjøring, osv. osv. Vi ser på alt som godt spillinnhold, og det er mange spill".

Vil du synes det er trist å se at verdenspremieretittelkortene forsvinner på The Game Awards, eller tror du dette er riktig vei å gå?