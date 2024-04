Forvent ikke en Dead Space 2-remake med det første.

HQ

Med bare noen måneders mellomrom ble The Calisto Protocol først utgitt i slutten av 2022 og deretter Dead Space Remake i begynnelsen av 2023, og førstnevnte ble utviklet av et nyopprettet studio - Striking Distance Studios - som i stor grad besto av de samme folkene som utviklet det opprinnelige Dead Space. EA-teamet som laget Dead Space Remake var i stedet studioet Motive Studio, som Ubisoft-veteranen Jade Raymond grunnla for nesten ti år siden.

Mens The Calisto Protocol gjorde det dårlig kommersielt, gjorde Dead Space Remake det rimelig bra, selv om EA aldri delte noen offisielle salgstall. Fans har også etterspurt en nyinnspilling av Dead Space 2, men utover vage rykter og kommentarer fra utviklerne om at de er interessert i å lage en ny versjon av del to, har vi ikke hørt noe konkret.

Så... kommer spillet? Dessverre ser det ikke slik ut, ettersom vi nylig rapporterte at Motive i stedet ville bidra til utviklingen av det neste Battlefield og at de også jobber med et Iron Man-spill. Men kanskje det var planlagt at det skulle lanseres på et eller annet tidspunkt?

I går sa journalisten Jeff Grubb i podcasten Giant Bombcast at utviklingen av Dead Space 2-remaken hadde blitt stoppet i konseptfasen fordi EA mente at det første spillet ikke solgte nok. Dette førte i sin tur til at EA tilbakeviste påstanden overfor https://nordic.ign.com/dead-space-4/81002/news/ea-shoots-down-dead-space-2-remake-rumors-no-validity-to-this-story, og uttalte at de "vanligvis ikke kommenterer rykter, men det er ikke hold i denne historien".

Og det kunne ha vært slutten på det, men faktum er at Grubb sto på sitt og fulgte opp med en ny uttalelse og skrev på X: "Dead Space 2 var definitivt under planlegging. Det hadde et kodenavn. Og de lager det ikke nå."

Uansett hvilket parti du tror på, ser det ikke ut til å bli noe Dead Space 2, noe selv journalisten Jason Schreier bekrefter i en Bloomberg-artikkel. Likevel vet EA at fansen og mediene ville bli ekstremt opprørte hvis de fikk høre at EA har stoppet utviklingen av Dead Space 2, noe som får en til å mistenke at det er i deres interesse at historien ikke sprer seg. Vi får se om noen av de eventuelt involverte utviklerne etter hvert forteller oss sannheten via LinkedIn eller sosiale medier.

Hva tror du om saken, var Dead Space 2 Remake under utvikling, men ble avbrutt av EA, eller ble det aldri vurdert?