Forvent massevis av Esports World Cup-listenyheter så snart i morgen

HQ

Det er litt over to måneder å gå til Esports World Cup kommer tilbake for sin 2026-iterasjon, da den store esportsfestivalen vil kommandere oppmerksomheten til seere over hele verden fra juli og helt frem til slutten av august. Med over 20 spillfunksjoner, tonnevis av turneringer og titalls titalls titalls millioner dollar på linjen, både i individuelle turneringer og i klubbmesterskapet, er det satt til å være en veldig travel sommer igjen for konkurransedyktige fans.

For dette formål, når vi nærmer oss 2026-arrangementet som starter, har Esports World Cup Foundation nå avslørt at det vil være vertskap for et stort arrangement senere denne uken der det vil sette søkelyset på mange av listene som vil være til stede under årets festival.

Det enorme showet, som kalles Rostermania, vil finne sted torsdag 30. april kl. 22:00 BST/23:00 CEST. Vi blir fortalt å forvente "eksklusive rosteravsløringer" og "showpremierer", så hvis du er spent på at Esports World Cup skal komme tilbake, vil du ikke gå glipp av dette.