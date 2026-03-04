Forvent nyheter om Netflix' Assassin's Creed-serie "veldig snart"

HQ

Vi har faktisk blitt behandlet med en anstendig mengde nyheter og informasjon om Netflixs live-action Assassin's Creed-spill, med tidligere informasjon om den antikke Roma-settingen og dens bredere rollebesetning. Men det ser ut til at vi ikke trenger å vente mye lenger på enda flere nyheter om prosjektet.

I en nylig merkevareoppdatering for den bredere franchisen, blir vi fortalt at det vil bli delt informasjon om showet "veldig snart". Spesielt legger Ubisoft til :

"Ja, det har vært lenge i ferd med å lage, men Assassin's Creed tar spranget til en live-action-serie! Du har kanskje sett nyheter om rollebesetningen i det siste, og vi gleder oss til at du skal oppdage mer. Noe sier oss at du ikke trenger å vente veldig lenge."

Hva dette kan være, er uklart, men kanskje er det på tide å høre om premierevinduet for serien eller kanskje til og med å se en tidlig teaser-trailer. Vi er uansett inne i en veldig spennende tid.