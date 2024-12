Forvent nyheter om No Rest for the Wicked i januar

HQ

No Rest for the Wicked er ute i Early Access på PC, og etter en trøblete start har spillet blitt bedre og bedre gjennom en rekke oppdateringer. Utviklerne Moon Studios har imidlertid vært ganske stille i det siste, og det ser ut til at de er ganske klar over dette.

Nå har Moon Studios sagt i et innlegg på Steam at det kommer nyheter for No Rest for the Wicked i januar.

"Vi vet at vi har vært stille - det har skjedd mye for oss i Moon Studios i løpet av dette året, og vi vil endelig kunne dele alt om det veldig snart! Vi starter 2025 med en ny kunngjøring i januar, og du kan også forvente bedre og hyppigere kommunikasjon på våre offisielle kanaler i løpet av året."

Vi antar at det sannsynligvis er nyheter om The Breach, den kommende historieutvidelsen, men du drømmer om at det også kan være nyheter om konsollutgavene. Vi skal holde øynene åpne.