Forvent spektakulære bilder i Ghost of Tsushima-filmen

Det har vært mye snakk om The Last of Us i det siste, og serien ble knapt avsluttet før spekulasjonene og ryktene om sesong to startet. Men la oss ikke glemme at Sony har flere andre filmer og TV-serier basert på andre franchiser under produksjon. En av disse er Ghost of Tsushima, ledet av John Wick-regissøren Chad Stahelski.

I et intervju med Discussing Films snakker han om prosjektet og hans tanker om den spektakulære visuelle stilen:

Ghost of Tsushima er en veldig interessant historie hvis du virkelig dykker ned i historien om Jin Sakai og hva filmen egentlig handler om. Og du knytter ham til disse fantastiske bildene. Du kan allerede fortelle fra John Wick-filmene at jeg elsker farger og jeg elsker komposisjon. Å virkelig prøve å ikke bare leve opp til, men overgå hva spillet har gjort med det visuelle er helt fascinerende for meg, så det er noe vi for tiden forsker på og jobber med. Som, hvordan kan du skyve fargepaletten? Hvordan kan du bringe denne verdenen til liv på en veldig realistisk og jordet måte?"

