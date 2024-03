Forvent stunt-action på rekke og rad i The Fall Guy

HQ

Når filmens hovedrolleinnehaver tematisk sett er stuntmann kan du nok forvente at filmen vil inneholde mye action og stunts. Vi fikk en forsmak på dette i den første traileren til The Fall Guy, men denne andre traileren øker actionnivået betraktelig og legger grunnlaget for en film som må ha hatt et enormt stuntbudsjett.

I filmen spiller Ryan Gosling hovedrollen som en stuntmann som får i oppgave å finne hovedrolleinnehaveren i filmen han jobber med, som er forsvunnet. Denne stjernen, spilt av Aaron Taylor-Johnson, viser seg å være innblandet i alle slags problemer, og kort tid etter blir Goslings helt dratt inn i kaoset, alt som en del av en tjeneste for filmens regissør (Emily Blunt), som han tilfeldigvis fortsatt er forelsket i.

Det er unødvendig å si at The Fall Guy ser ut til å ha litt av hvert, og nedenfor kan du ta en ny titt på filmen i David Leitchs regi før den kommer på kino 2. mai.