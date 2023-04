Forvent tre sesonger av Beef

HQ

Beef har kommet til Netflix og tatt verden med storm. Komiserien om to mennesker pakket inn i hverandres liv etter en raserihendelse har allerede funnet suksess på streameren, og stiller spørsmålet om vi i det hele tatt vil se fremtidige sesonger av showet.

Skaperen Lee Sung Jin har allerede begynt å snakke nøyaktig om dette i et intervju med Rolling Stone, hvor han avslører at det kan komme et par sesonger til av serien hvis Netflix gir det grønt lys.

"Jeg ville at den skulle ha en avsluttende følelse [for sesong én] bare i tilfelle, men det er mange ideer fra min side for å holde denne historien gående. Jeg tror at det er mange måter for Danny og Amy å fortsette om vi skulle bli velsignet med en sesong to. Jeg har en veldig stor generell idé som jeg egentlig ikke kan si ennå, men jeg har tre sesonger kartlagt i hodet mitt for tiden."

Vil du se mer av denne komidrama-serien?