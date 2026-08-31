Forventet tidspunkt for Carlos Alcaraz’ debut i US Open mot Roman Safiullin i ettermiddag

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Carlos Alcaraz gjør i dag, mandag 31. august, comeback i herresingelen, mer enn fire måneder etter håndleddsskaden som tvang ham til å stå over turneringene i Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon, Montreal og Cincinnati. Hans offisielle comeback skjedde i mixed double sammen med Serena Williams, der de vant den første kampen, men tapte den andre. Nå begynner imidlertid de alvorlige kampene med første runde i US Open, der han er nummer to på seedingslisten etter Alexander Zverev (som debuterer i morgen, tirsdag, på kvelden).

Hans første kamp spilles i morges i New York; det vil si ikke før kl. 18.40 CEST, 17.40 BST på mandag, mot den russiske spilleren Roman Safiullin.

Kampen spilles på Arthur Ashe Stadium, etter kampen mellom Aryna Sabalenka og Camila Osorio, som starter kl. 11.30 lokal tid (17.30 CEST, 16.30 BST).

Roman Safiullin, Alcaraz’ første motstander i US Open

Roman Safiullin er for tiden nummer 99 på verdensrankingen, og var nummer 36 i 2024, etter å ha nådd kvartfinalen i Wimbledon i 2023; Han nådde nylig åttendedelsfinalen i Wimbledon i 2026; selv om han i US Open bare har oppnådd tre seire i karrieren, og alltid har blitt slått ut i neste kamp.

Alcaraz og Safiullin har møtt hverandre bare to ganger, og russeren slo Alcaraz under Paris Masters-innendørsturneringen i 2023, selv om Alcaraz senere slo ham i åttendedelsfinalen under OL i Paris i 2024.

Sent på søndag led Novak Djokovic, som er nummer fire i verden etter Alcaraz, et sjokkerende nederlag mot Mariano Navone, og slet fysisk i den varme og fuktige luften. Vil Alcaraz’ lange periode uten konkurranse merkes i dag?