Forventningene er store til Rafael Jódar i Madrid Open, men han har beina på jorda

Carlos Alcaraz går glipp av Madrid Open på grunn av skade, og kan til og med gå glipp av Roland Garros neste måned, men spanske fans vil ha mange lokale talenter å heie på denne og neste uke i Caja Mágica: Roberto Bautista (i sin avskjedssesong), Jaume Munar, Martín Landaluce, Pablo Carreño, Alejandro Davidovich-Fokina (seedet til andre runde).... men kanskje ingen så spennende for fansen som Rafael Jódar.

19-åringen, som i sin første sesong på ATP-touren allerede har vunnet en ATP 250-tittel i Marrakech og nådd semifinalen i ATP 500 i Barcelona, skal etter planen spille mot Jesper de Jong på onsdag. Han har klatret 13 plasser denne uken, og er nå nummer 42 i verden. Han var nummer 895 i verden ved inngangen til 2025, og nummer 168 ved inngangen til 2026.

Forventningene er store til Jódar, som blir sett på som det nye løftet etter Alcaraz i spansk tenniselite, men han tar det med ro. "Jeg må ta det turnering for turnering, det er mitt første år på touren. Jeg tror jeg fremdeles er en ung spiller, og jeg oppdager mye i disse turneringene , sier han til ATP.com. Jeg trenger å få erfaring og konkurrere mot denne typen spillere. Jeg setter meg ikke mål for fremtiden, jeg tar det bare turnering for turnering og gjør mitt beste".

Jódar er på samme vei som Joao Fonseca, en annen fremragende 19-åring

Jódar legger til at han må forbedre seg på alle områder, inkludert å være en allsidig spiller på alle underlag. Hvis han slår De Jong, kan han få en veldig tøff motstander først i andre runde, Alex de Miñaur.

Hvis han når tredje runde, kan han møte Joao Fonseca, et annet 19-årig stjerneskudd, den første spilleren født i 2006 som har vunnet en ATP-turnering. Jódar var den andre ... hvis de møtes, bør det bli en svært underholdende kamp, og helt sikkert den første av mange møter.