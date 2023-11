Microsoft har gått tom for fantasi. Den eneste virkelige nyheten som Forza Horizon 5 inneholdt var et nytt miljø basert på et virkelig miljø, som med andre ord krevde null innovasjon, null fantasi. Forza Motorsport ble tungt markedsført som en ny start for spillserien, men var og er i bunn og grunn Forza Motorsport 7 med et Pokémon-lignende enspilleroppsett der man skulle samle biler i stedet for å konkurrere med dem. Fantasien er virkelig på et lavmål.

Hutch Games har bare stjålet Candy Crush-konseptet.

Et ytterligere bevis på dette er deres satsing på mobilmarkedet. Fjorårets Forza Street var i utgangspunktet ikke et Forza-spill. Turn 10 kjøpte det allerede eksisterende racerspillet Miami Street og døpte det om, slik tilfellet er med det nye Forza Customs. Dette er ikke et Forza-spill, selv om Forza-logoen vil fortelle deg noe annet. Det har ingenting med Forza å gjøre, deler ikke det samme DNA-et og føles aldri som et Forza-spill. I stedet er det i bunn og grunn en tittel som heter Custom Car Works fra Hutch Games som ble lansert i juni (Android), deretter tatt ned, og som nå har dukket opp igjen med ny logo og nytt navn, men nøyaktig det samme spillet.

Forza Customs er en merkelig, merkelig, merkelig blanding av to spill som ikke har noe til felles. I bunn og grunn er det en regelrett kopi (et skamløst plagiat) av puslespillklassikeren Bejeweled (som svenske King deretter kopierte da de utviklet Candy Crush), der du blir bedt om å legge puslespill ved å flytte små, fargede ikoner. Det kreves tre eller flere for å lage en rad, og deretter forsvinner raden og nye ikoner faller ned fra toppen. Hvis du setter sammen kombinasjoner med fire eller kanskje fem fargerike ikoner, får du en power-up, som i dette tilfellet består av bensinfat og lystgassrør. Tønnene får også tilstøtende blokker til å eksplodere, mens lystgassrørene lar deg rydde en hel rad. Det er alltid et begrenset antall trekk du kan gjøre før Game Over-skiltet dukker opp, og det kreves en viss grad av strategi i det grunnleggende designet.

"Elsker den fargen"... Figurene og kommentarene deres er håpløst dårlige.

Greia med puslespillelementet i denne tittelen er at det føles helt hjernedødt enkelt og dermed utrolig flatt og kjedelig. Selv etter tre timers spilling er gåtene barnslig enkle, og hvis du ikke har valgt hvilket ikon du skal flytte innen to sekunder, peker spillet på det mest optimale ikonet du kan flytte, noe som gjør at hele ideen mislykkes og oppsettet føles håpløst selvspillende. Selve navnet Forza Customs stammer fra det faktum at du bruker pengene du tjener på å løse hundrevis av meningsløse mini-oppgaver til å bygge racerbiler. Du får tildelt en bil og en "stil" som du må følge i byggingen, og så gjelder det å samle rundt 5000 poeng/penger for å betale for modifikasjonene. Det koster å fjerne frontskjermene. Det koster å legge til andre forskjermer. Det koster å løfte bilen opp på jekketraller. Det koster å løfte den ned igjen. Det koster også å velge panser, bakvinge, sidespeil, tak, bremsekalipere, farge på bremsekalipere, felger, felgfarge, dekk, dekktrykk, ratt, rattfarge og alt derimellom. Forza Customs blir ofte for detaljert på feil måte og trekker dermed ut i tid på en måte som ofte gjør at bilbyggingen føles håpløst frustrerende.

Bilene er fine, men moddingen er begrenset og fremfor alt treg.

Dette er selvfølgelig gjort med vilje for å få tak i den ekte lommeboken din, og ikke overraskende finnes det kister med spillvaluta i dette spillet. Du kan selvfølgelig fullføre kistene dine uten å måtte fullføre 141 meningsløse mini-oppgaver, noe som i seg selv gjør Customs til en miniatyrversjon av tuning/styling fra Forza Horizon 5, eller Forza Motorsport.

I tillegg kommer det faktum at Hutch Games har tvunget inn en skikkelig dårlig historiemodus her, som innebærer at en rekke figurer (som fremstår som AI-genererte stillbilder) kommenterer alt du gjør med bilen din med de mest forutsigbare floskler som tenkes kan. Hvis du skifter felger, sier de ofte "Good looking rims my man", og hvis du lakkerer bilen rosa, sier de alltid "Love pink, dude, great choice", og du må manuelt krysse av i alle disse boksene. Til enhver tid. Hele tiden.

Mikrotransaksjonene er mange og dyre for de som ikke vil fullføre 3000 minispill for å bygge ferdig Porschen sin.

Forza Customs er ikke noe du bør bruke tid på. Jeg liker puzzlespill og jeg liker å tune og style biler i ulike racingspill, men med tanke på at dette bare ble slengt sammen for å tjene mye penger på tvungne mikrotransaksjoner og ikke har noe med Forza å gjøre, er og må karakteren bli veldig lav. Det er vanskelig for meg å forstå hvorfor noen ønsker å sverte sitt eget kjære varemerke med denne typen dritt. Men som sagt... Hva skal man gjøre når fantasien tydeligvis har tatt slutt?