Forza Horizon 4 har eksplodert i popularitet på Steam etter nyheten om avnotering

Spillere strømmer til som aldri før for å rase gjennom det britiske landskapet i Forza Horizon 4. Dette skjer etter at det nylig ble kjent at spillet vil forsvinne fra alle digitale plattformer 15. desember i år.

På Steam har antall spillere økt med 600 prosent, og Forza Horizon 4 har også klart å klatre opp på listen over de mest solgte spillene for øyeblikket, der det nådde en imponerende tiendeplass.

Forza Horizon 4 For øyeblikket er Playground Games i salg til en svært gunstig pris, og for de av dere som måtte mangle det i de digitale samlingene deres, har det aldri vært et bedre tidspunkt å sikre seg et eksemplar av ' anerkjente racingfest.

Har du benyttet anledningen til å kjøpe Forza Horizon 4 nå som det er på tilbud til en god pris?