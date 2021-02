Du ser på Annonser

Om du liker høye hastigheter, uforsiktig kjøring og fargerike brølende kjøretøy er kanskje Hot Wheels Legends Car Pack til Forza Horizon 4 noe for deg. Den ble sluppet i går og inkluderer seks Hot Wheels-biler for 109 kroner (98,10 kroner om du har Game Pass Ultimate). Nedenfor finner du hele listen over hva som medfølger og under der igjen finner du en fartsfylt trailer som viser disse unike bilene i aksjon.



1949 Ford F-5 Dually Custom Hot Rod



1957 Nash Metropolitan Custom (The Nash)



1969 International-Harvester Loadstar CO-1600



1972 Chevrolet LUV



1957 Studebaker Golden Hawk 'Dream Roadster'



2018 2 Jet Z (Winner of the Hot Wheels Legends Tour)