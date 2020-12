Forza Horizon 4 lar deg bygge stuntbaner og plassere dem i spillverdenen

Du ser på Annonser

Få vil vel argumentere mot at Playground Games virkelig har skjemt bort Forza Horizon 4-spillerne siden lanseringen for drøyt to år siden. Det har vært finpolering, "quality of life"-forbedringer og oppsiktsvekkende mye nytt innhold som biler, omgivelser og spillmoduser. Og nå får vi enda mer, da studioet har annonsert spillmodusen Super7.

Her kan du bygge dine egne stuntbaner med hjelp av ferdige deler og et nytt verktøy. Banene kan du siden plassere hvor du vil i Forza Horizon 4-verdenen samt dele dem med andre spillere. En første trailer for denne modusen finner du nedenfor.

Super7-modusen er allerede ute og helt gratis.