Forza Horizon 5 lanseres på PS5 i april

Playground ville ikke gi oss en nøyaktig dato da de endelig bekreftet at Forza Horizon 5 kommer til PlayStation 5, men nøyde seg med å si denne våren. Vi trengte ikke vente lenge på flere saftige detaljer.

Traileren nedenfor avslører at Forza Horizon 5 lanseres på PS5 29. april. Du kan imidlertid få det tidligere enn det, ettersom kjøp av premiumutgaven gir deg tilgang den 25. Dette er samme dag som Horizon Realms-oppdateringen som vises i traileren blir tilgjengelig på alle plattformer, slik at alle kan glede seg over å kjøre gjennom en samling av 11 av spillernes favorittoppdateringer i Evolving World og den splitter nye Stadium Track sammen takket være kryssspill.

De av dere som har en PS5 Pro, vil kunne oppleve dette med økt visuell troskap i ytelsesmodus (60 bilder i sekundet) og strålesporede bilrefleksjoner i Races og Free Roam i kvalitetsmodus (30 bilder i sekundet).