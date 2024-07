Forza Horizon 5 passerer milepælen på 40 millioner spillere

HQ

Forza Horizon 5 ble møtt med både høye seertall og jublende fans da det ble lansert for to og et halvt år siden, og siden den gang har det jevnlig avslørt nye milepæler som er nådd underveis.

Denne gangen var imidlertid Xbox-influenceren Klobrille litt raskere, og selv om Playground Games ennå ikke har kommentert saken, har spillet passert 40 millioner spillere. Så sent som i februar hadde det 37 millioner spillere, noe som betyr at det fortsatt vokser med et gjennomsnitt på rundt en halv million digitale racerførere per måned.

Selv om det ikke kommer noe vesentlig nytt innhold til spillet lenger, fortsetter utviklerne å støtte spillet sitt med mindre ting (for eksempel biler og arrangementer), og vi kan trygt anta at det vil fortsette å vokse i lang tid fremover.

Dessuten ... med tanke på at det er nesten tre år siden det ble utgitt, burde ikke rykter og informasjon om en mulig Forza Horizon 6 begynne å dukke opp snart ...?