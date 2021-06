Forza Horizon 5 tar oss til Mexico i november

Da Microsoft annonserte et nytt Forza Motorsport-spill i fjor fikk vi et glimt av det som kunne se ut som Mexico, og siden den gang har ryktene gått om at det faktisk er gjengen i Playground som ville bryte tradisjonen ved å slippe to Horizon-spill på rappen. Nå har vi endelig fått bekreftelsen.

Forza Horizon 5 vil lanseres den 9. november, og tar oss da til et rålekkert Mexico med både store ørkener, vulkaner, snødekte fjell, strender, byer, landsbyer og mer som har blitt gjenskapt på foto-realistisk vis. Når det gjelder gameplayet kan vi for eksempel se frem til en såkalt Expedition-modus som skal gjøre det gøy å utforske det enorme landet ved å introdusere minispill, spesielle områder å finne og lignende. I tillegg kan man lage egne løp, moduser og lignende i den såkalte Events Lab-en, og dele disse med alle andre. På toppen av dette kommer selvsagt moduser som The Eliminator og andre klassikere tilbake.