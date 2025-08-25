Forza Horizon 6 Avsløring forventet på Tokyo Game Show

Det har virkelig blitt fart på sakene rundt den neste store delen i Forza Horizon-serien. Bare dager etter at det kom rapporter om at Playground Games-ansatte ble sett dokumentere Kei-biler, har det nå dukket opp flere detaljer.

HQ

Flere troverdige kilder hevder nå at Forza Horizon 6 vil bli avslørt under Tokyo Game Show i slutten av september. Windows Central rapporterer at de har sett offisielle dokumenter som tyder på at spillet vil bli offentlig kunngjort neste måned. Den velkjente innsideren Nate The Hate har også sluttet seg til diskusjonen og støttet den lekkede informasjonen.

Å avsløre Forza Horizon 6 på Tokyo Game Show ville også stemme perfekt overens med tidligere påstander om at denne oppføringen vil bli satt i Japan. Det ryktet fikk enda mer trekkraft nylig da den australske bilimportøren Cult & Classic postet - og raskt slettet - et innlegg på sosiale medier som tilsynelatende antydet innstillingen.

Håper du at ryktene viser seg å være sanne?