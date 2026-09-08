Forza Horizon 6 bekreftet for lansering på PS5 innen utgangen av 2026

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Med tanke på hvor stor suksess «Forza Horizon 5» endte opp med å bli, spesielt da det kom til PlayStation 5 og dominerte salgslistene en stund, er det ikke akkurat noen stor overraskelse at utvikleren Playground ønsker å bringe « Forza Horizon 6 til PS5-systemer mye tidligere.

Vi har fortsatt ingen fast dato for når « Forza Horizon 6 skal lanseres på PS5, og mange har til og med begynt å lure på om det blir i 2027 – kanskje rundt den tiden spillet feirer sitt første jubileum og har vært en eksklusiv tittel for Xbox Series X/S-konsollene i en hel 12-måneders syklus. Dette vil imidlertid ikke være tilfelle.

I et nytt blogginnlegg om oppdateringen, der de ser nærmere på det britiske bil-temaet som kommer til spillet, avslutter Playground artikkelen med å ganske enkelt avsløre at « Forza Horizon 6 vil lanseres på PS5 innen utgangen av 2026.

«Hvis du planlegger en reise til Discover Japan på PlayStation 5, følg med! Forza Horizon 6 kommer på PS5 senere i år, og du kan legge spillet til ønskelisten din i PlayStation Store for å få beskjed når det blir tilgjengelig.»

Det er foreløpig ikke fastsatt noen konkret dato, men man må anta at en lansering i oktober er ganske nær, eller at det i stedet blir en debut i desember, siden Forza Horizon 6 sikkert ikke vil prøve å lokke PlayStation-spillere bort fra Grand Theft Auto VI i november, ikke sant?

Kommer du til å sjekke ut « Forza Horizon 6 på PS5 når det lanseres?