Forza Horizon 6 Developer_Direct sammendrag: Alle de viktigste detaljene fra dagens presentasjon

Developer_Direct er i gang, men Forza Horizon 6 sparket nettopp det hele i gang. Med tonnevis av informasjon delt av Playground Games, har vi samlet alle de viktigste detaljene i denne praktiske teksten.

Vi var aldri i tvil om at Playground Games ikke ville stable Forza Horizon 6 med et bredt utvalg av biler, men nå har vi lært om hvor mange biler som vil være tilgjengelige for å låse opp og bruke. Ved lansering kan spillerne se frem til å samle så mange som 550 biler, og av alle disse, hvilken bil er det Playground har valgt som plakat- og forsidealternativ, spør du? GR GT Prototype (med Toyota Land Cruiser som også får litt kjærlighet), et passende alternativ for den japanske åpne verdenen.

Utover de forskjellige bilene som blir presentert, brukte Playground Direct til å dele ærlig talt for mange detaljer om spillet. For det første vet vi at Japan vil være et veldig mangfoldig og variert sted med åpne felt, fantastiske fjellstier og den travle metropolen Tokyo som hevdes å være fem ganger større enn noen by Playground har laget for et Forza Horizon -spill til dags dato og til og med med spesifikke distrikter.

Når det gjelder gameplayet, er det veldig tradisjonelt Forza Horizon der spillerne starter nederst og må låse opp forskjellige armbånd etter hvert som de beveger seg opp gjennom nivåene på Horizon Festival. Det vil være Showcase hendelser ved det store hoppet mellom nivåene igjen, og til og med nye Rush utfordringer som tilbyr hinderløypelignende action også. Hovedforskjellen er at du ikke er en racerkjører i Japan som ønsker å erobre Horizon-arrangementet; du er bare en turist, og det betyr at du må jobbe deg gjennom kvalifiseringer for å komme til hovedfestivalen ved starten. Hvis du synes alt dette høres ut som mye å holde rede på, har Playground presentert en ny Journal -mekaniker som bedre sporer progresjonen din og ellers "legger til et nytt nivå av verdi for utforskning i Forza Horizon 6".

På toppen av å bruke dine hardt opptjente kreditter på biler og finne tonnevis av samleobjekter å samle rundt i den åpne verdenen, er den andre tilbakevendende funksjonen kjøpbare hjem, med åtte alternativer tilgjengelig rundt på kartet. Imidlertid er det plass til dette The Estate, en ny eiendom som tilbyr dypt tilpassbare elementer og et sted å bygge etter eget hjerte på bekostning av valuta. Det ser ut til å være mer av et liv-sim-element som ikke har blitt utforsket mye i serien før.

En av de viktigste delene av japansk bilkultur er også biltreff, og det er noe som også vil bli tilbudt i Forza Horizon 6. Du vil kunne komme sammen med mange andre spillere og vise frem den unike bilen din, laste ned noen episke nye lakkeringsjobber og til og med kjøpe en bil de kanskje vil like.

Til slutt har utgivelsesdatoen (som vi har visst om en stund) blitt bekreftet til 19. mai på PC og Xbox Series X / S, med PS5 som kommer senere i 2026. Det vil være det tidligere rapporterte Early Access-tilbudet for Premium Edition -eiere fra 15. mai.