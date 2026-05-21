Forza Horizon 6 er allerede det mest spilte Xbox Game Studios-spillet noensinne på Steam

De fleste hadde nok en mistanke om at Forza Horizon 6 ville bli svært populært på Steam da standardutgaven ble lansert 19. mai. Det hadde allerede gjort det utrolig bra blant de som var tidlig ute med de dyrere utgavene, men nå vokste publikummet betydelig.

Så hvordan gikk det? Vel, helt strålende. Allerede den første dagen ble det faktisk den Xbox Game Studios-tittelen på Steam med flest samtidige spillere på nett gjennom tidene. Den forrige rekordholderen, Halo Infinite, hadde totalt 272 586 samtidige spillere i løpet av lanseringsmåneden i november 2021, en rekord som ikke hadde blitt slått siden, og som var den høyeste Microsoft noensinne hadde oppnådd på Steam.

Inntil i går. For Forza Horizon 6 nådde faktisk litt over 500 flere mennesker, til totalt 273 148 (takk, SteamDB). Steam-spillere spiller ikke via Game Pass, så tallet indikerer også et utrolig høyt salg. Rekorder settes ofte i løpet av lanseringshelgen, så kanskje vil tallet klatre ytterligere senere denne uken - og i så fall kommer vi tilbake med de siste tallene på mandag.