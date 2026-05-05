Forza Horizon 6 er ferdig og støtter 60 FPS på både Xbox Series S og X

Vi teller også ned til lanseringen av Forza Horizon 6 den 19. mai, og vi hadde faktisk begynt å bekymre oss litt for om spillet virkelig ville være klart for lansering til alle som kjøpte de dyrere utgavene allerede den 15. mai siden vi fortsatt ikke har fått bekreftet at det har "gått gull" (noe som betyr at det er ferdig utviklet).

Men mandag kveld var det endelig så langt, og via Instagram ble det kunngjort at Forza Horizon 6 er klar, og Playground Games' digitale Japan venter nå på at du og bilene dine skal begi dere ut på noen virkelig fantastiske eventyr. De benytter også anledningen til å presentere en rekke nye funksjoner via seriens hjemmeside. Blant annet at spillet allerede er tilgjengelig for forhåndsnedlasting, selv om Steam vil ta litt lenger tid, og at det er 135 gigabyte for Xbox Series X (130 gigabyte for Series S) og 160 gigabyte for PC.

Playground Games avslører også noen rent tekniske aspekter, der vi heldigvis vil kunne spille med 60 bilder per sekund på konsoll :

Kvalitets- og ytelsesmoduser på Xbox



På Xbox Series X kjører Quality-modus i opprinnelig 4K-oppløsning med 30 bilder per sekund med økt visuell troskap, mens Performance-modus er rettet mot 4K-oppløsning, og skalerer dynamisk for å opprettholde en jevn 60 bilder per sekund.

I mellomtiden kan Xbox Series S-spillere nyte Japan i 1440p med 30 bilder i sekundet i Quality-modus, og 1080p med 60 bilder i sekundet i Performance-modus - begge alternativene skalerer utgangsoppløsningen dynamisk for å opprettholde den ønskede bildefrekvensen.



Denne gangen vil Playground også gi Forza Horizon-veteranene en liten ekstra belønning: alle som har spilt tidligere Forza Horizon-spill under samme Gamertag som de bruker i dag, vil motta gratis biler. De to siste titlene er fortsatt tilgjengelige på Game Pass, så hvis du ikke har spilt dem ennå, kan du benytte deg av denne muligheten til å få tilgang til noen ekstra turer :