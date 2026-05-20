Forza Horizon 6 er spydspissen i andre halvdel av mai for Game Pass-abonnenter
Men det er også andre tunge hitters, inkludert Echo Generation 2, Remnant II og Jurassic World Evolution 3.
Vi er mer enn halvveis gjennom mai og på vei inn i sommermånedene. Som vanlig er Microsoft klare til å avsløre hva Game Pass-abonnenter kan se frem til etter halvveis. Denne gangen leverer de et imponerende utvalg av kvalitetstitler - med et visst racingspill som gjør det meste av jobben, men det er mye mer inkludert som er vel verdt å sjekke ut. Her er hva du får (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Premium ved lansering; spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Game Pass Premium) :
Kommer til Game Pass
- Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, håndholdt og PC) - 19. mai*
- Dead Static Drive (Cloud, Xbox og PC) - 20. mai**
- My Friend Peppa Pig (Cloud, Xbox og PC) - 20. mai
- Pigeon Simulator (Cloud, Xbox Series X|S, håndholdt og PC) - 20. mai**
- Remnant II (Cloud, Xbox og PC) - 20. mai
- Winter Burrow (Cloud, Xbox og PC) - 20. mai**
- Luna Abyss (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 21. mai*
- Escape Simulator (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 26. mai
- Echo Generation 2 (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 27. mai*
- The Outer Worlds Spacer's Choice Edition (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 27. mai
- Crashout Crew (Cloud, Xbox Series X|S, håndholdt og PC) - 28. mai*
- Kabuto Park (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 28. mai
- Final Fantasy VI (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 2. juni
- Jurassic World Evolution 3 (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 2. juni
Som alltid er det gratis fordeler for alle abonnenter, med denne månedens tilbud inkludert Microsoft Jewel og World of Tanks: Heat. Gå over til Xbox Wire for å lære mer om hva som er inkludert.
Dessverre er det også noen titler som er på vei ut. Disse vil bli fjernet 31. mai, men du kan få opptil 20 % rabatt på dem med abonnementet ditt frem til da hvis du ønsker å beholde noe:
Går ut 31. mai
- Against the Storm (Cloud, Xbox og PC)
- Crypt Custodian (Cloud, Xbox og PC)
- Metaphor: ReFantazio (Cloud, Xbox og PC)
- Persona 4 Golden (Cloud, Xbox og PC)
- Spray Paint Simulator (Cloud, Xbox og PC)