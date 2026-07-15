Forza Horizon 6 får fire klassiske italienske «lidenskapsbiler
Og å dømme etter listen over biler som inngår i denne DLC-pakken, har de absolutt lidenskap til felles.
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I går ble oppdateringen «Italian Exotics» for « Forza Horizon 6 lansert, og i den forbindelse benyttet Playground Games også anledningen til å lansere en ny runde med DLC for spillet i form av «Passion Car Pack». Denne inneholder fire nye biler, og som du kanskje kan gjette, er de alle luksuriøse italienske modeller.
Hvis du har Premium Edition av « Forza Horizon 6, er denne DLC-en inkludert; ellers kan den selvfølgelig også kjøpes separat for £4,99 / €4,99 fra Xbox Store. Så hva får du for pengene? Nedenfor finner du den fullstendige listen over bilder og beskrivelser hentet fra den offisielle nettsiden:
2025 Ferrari F80
2021 Alfa Romeo Giulia GTAm
1990 Alfa Romeo SE 048SP
1967 Ferrari 275 GTB4 Spider
Forza Horizon 6 er nå tilgjengelig for både PC og Xbox Series S/X, og du kan lese hva vi synes om den i vår anmeldelse her.