Forza Horizon 6 får fire klassiske italienske «lidenskapsbiler

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I går ble oppdateringen «Italian Exotics» for « Forza Horizon 6 lansert, og i den forbindelse benyttet Playground Games også anledningen til å lansere en ny runde med DLC for spillet i form av «Passion Car Pack». Denne inneholder fire nye biler, og som du kanskje kan gjette, er de alle luksuriøse italienske modeller.

Hvis du har Premium Edition av « Forza Horizon 6, er denne DLC-en inkludert; ellers kan den selvfølgelig også kjøpes separat for £4,99 / €4,99 fra Xbox Store. Så hva får du for pengene? Nedenfor finner du den fullstendige listen over bilder og beskrivelser hentet fra den offisielle nettsiden:

2025 Ferrari F80

2025 Ferrari F80 ble designet og navngitt for å feire Ferraris 80-årsjubileum, og «The Prancing Horse» har virkelig satt alle kluter til for å gjøre F80 til en milepæl innen bilindustrien. Hele bremsesystemet på denne bilen er utviklet i samarbeid med Brembo; den elektriske motoren er den første som er fullstendig produsert internt, og aerodynamikken gir 1050 kg nedtrykk. Med 1200 hestekrefter under panseret er dette den kraftigste veigodkjente Ferrari-modellen som noensinne er laget. Bli med på Ferraris feiring med 2025 Ferrari F80!

2021 Alfa Romeo Giulia GTAm

Alfa Romeos racingånd fra 60-tallet vender tilbake til veiene med 2021 Alfa Romeo Giulia GTAm. GTAm er en oppgradert versjon av den allerede kraftige Quadrifoglio. GTAm har byttet ut baksetene med en rullbur og oppgradert V6-motoren til å yte 533 hestekrefter, og kan nå 60 mph fra null på bare 3,6 sekunder. Sauber har designet den nye aerodynamikken på denne bilen i sin vindtunnel, og den legendariske Formel 1-verdensmesteren Kimi Räikkönen bidro til å finpusse de siste detaljene. Alt dette i en veigodkjent bil du kan kjøre hver dag.

1990 Alfa Romeo SE 048SP

Alfa Romeo SE 048SP fra 1990 ble bygget for å bli en mester og var Alfa Romeos forsøk på å erobre Gruppe C-klassen. SE 048SP ble opprinnelig utviklet som en erstatning for Lancia LC2 i konkurransekjøring. Under utviklingen ble SE 048SP til slutt utstyrt med en 3,5-liters V12-motor fra Ferrari som yter rundt 680 hestekrefter. Dens monocoque-chassis i karbonfiber og det aerodynamiske karosseriet ble designet for kravene i Gruppe C-racing, samtidig som Alfa Romeos karakteristiske grilldesign ble beholdt.

1967 Ferrari 275 GTB4 Spider

Med kun 10 eksemplarer produsert noensinne, er 1967 Ferrari 275 GTB4 Spider blant de sjeldneste og mest ettertraktede Ferrari-modellene som noensinne er bygget. GTB4 Spider ble laget som en etterfølger til 250 California Spider på forespørsel fra Ferraris importør i Nord-Amerika. Dette er en av de bilene som beviser at ytelse og eleganse kan gå hånd i hånd, og som gir den uforglemmelige opplevelsen som bare en klassisk åpen Ferrari kan by på.

Forza Horizon 6 er nå tilgjengelig for både PC og Xbox Series S/X, og du kan lese hva vi synes om den i vår anmeldelse her.